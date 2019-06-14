США призвали разработать план на случай ЧП в Оманском заливе
15% мировых нефтяных поставок проходят через Ормузский пролив
Международное сообщество должно разработать план действий на случай обострения ситуации в Оманском заливе. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.
"Мы всегда разрабатываем планы на случай различных непредвиденных обстоятельств. Я ранее уже подчеркнул необходимость выработки международного консенсуса. Взгляните на ситуацию в Оманском заливе: норвежский корабль, японский корабль, в этом регионе находятся Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. 15% мировых нефтяных поставок проходят через Ормузский пролив поэтому очевидно, нам необходимо разрабатывать планы на случай чрезвычайных обстоятельств, если ситуация ухудшится", — подчеркнул и. о. министра обороны США.
Он указал на необходимость оказания странам региона большей поддержки для урегулировании ситуации в регионе после инцидента с двумя танкерами.
Напомним, что ранее на вину Ирана за атаку на танкеры указывал глава Госдепартамента США Майкл Помпео.
Напомним, что 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair иранские пограничники эвакуировали в иранский порт Джаск.
Кризис в Оманском заливе стал одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеоролике:
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