США продолжат убеждать Турцию отказаться от С-400 – Пентагон

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Соединенные Штаты Америки намерены продолжать оказывать нажим на Турцию, добиваясь от нее отказа от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400. Это подтвердил заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.

"Конечно, речь идет о суверенных решениях. И мы уважаем право турецкого правительства принимать суверенные решения по поводу собственного будущего. Тем не менее у этих суверенных решений есть последствия", — сказал заместитель руководителя американского военного ведомства. Он комментировал ситуацию вокруг покупки Анкарой ЗРС С-400.

"Короткий ответ заключается в том, что мы не махнули рукой на этот вопрос. Мы продолжаем взаимодействовать с турками на этом направлении с целью убедить их встать на другой путь. Ведь есть старая поговорка: независимо от того, как далеко вы ушли по неверной дороге, никогда не поздно повернуть обратно. Мы продолжим с ними взаимодействовать, пытаясь урегулировать это позитивным образом", — подчеркнул замглавы Пентагона.

Он предупредил, что США не восстановят членство Турции в программе производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, пока Анкара владеет ЗРС С-400. "Как вы упомянули, это имело последствия для участия Турции в программе выпуска F-35, и это будет сохраняться", — прогнозировал Руд.

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Однако, признал он, США не ставят под сомнение членство Турции в НАТО в связи с покупкой Анкарой С-400.

"Что касается будущего Турции в Североатлантическом альянсе, то, безусловно, она является ценной участницей НАТО. Но я бы сказал, что имеются другие аспекты отношений, по которым мы хорошо работаем сообща. США сохраняют военные базы в Турции, у нас на профессиональном военном уровне масштабное взаимодействие с турецкими коллегами, и оно продвигается хорошо", — заявил замминистра.

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Как констатировал Руд, "Турция остается союзником США, союзником в НАТО".

"Вы будете продолжать видеть наше очень мощное взаимодействие с ними по всему спектру отношений", — пообещал замглавы Пентагона.

Ранее в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35.

Кроме этого, Дональд Трамп был намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400.

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