США произведут Javelin для Украины и других стран за 300 миллионов долларов

Вчера, 11:13

Приблизительно, изготовление закончится в 2021 году

Javelin. Фото: flickr.com/U.S. Army
Javelin. Фото: flickr.com/U.S. Army

В Соединенных Штатах потратят не менее 300 миллионов долларов для изготовления противотанковых систем Javelin для поставок в Украину и другие страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны США.

В сообщении также говорится, что компания Raytheon-Lockheed Martin Javelin, расположенная в штате Аризона, получила более 301 миллионов долларов для изготовления противотанковых систем для международных поставок. Среди стран для которых они предназначены – Украина, Австралия, Эстония, Литва, Турция и Тайвань.

Производство установок будет производиться в штате Аризона, примерная дата окончания изготовления – 31 августа 2021 года.

Напомним, что в течение 2017 года пять стран Восточной Европы и США уже поставляли Украине некоторые виды летального оружия.

В то же время министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина имеет возможности по разработке и принятию на вооружение новых современных видов оружия и техники, что позволит существенно повлиять на ситуацию на Донбассе.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Пороховое производство в Украине надо разрабатывать почти с нуля"": интервью с Сергеем Згурцем".
США, Украина, оружие, поставки, Javelin

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Javelin. Фото: flickr.com/U.S. Army

Для каких целей Украина получила Javelin: в США дали четкий ответ

2 Мая, 18:00

В Украину "приехали" 37 пусковых установок и 210 ракет, с которыми уже работают военные

Виктор Медведчук

Украина рискует окончательно потерять статус страны — транзитера газа, или Музей ГТС под руководством Вятровича

17 Апреля, 11:35

Загрузка...

Украина

ПТРК Javelin. Фото: flickr.com/U.S. Army

Когда Украина получит Javelin: Полторак дал четкий ответ

7 Февраля, 15:34

Украинские военные уже давно ждут поставок американского летального оружия, и скоро это случится

США

Сенат США. Фото: novagromada.com.ua

В Сенат США внесли законопроект о киберпомощи Украине

27 Февраля, 18:39

Документ направлен на оказание помощи Украине в совершенствовании стратегии кибербезопасности
Загрузка...