США произведут Javelin для Украины и других стран за 300 миллионов долларов

В Соединенных Штатах потратят не менее 300 миллионов долларов для изготовления противотанковых систем Javelin для поставок в Украину и другие страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны США.

В сообщении также говорится, что компания Raytheon-Lockheed Martin Javelin, расположенная в штате Аризона, получила более 301 миллионов долларов для изготовления противотанковых систем для международных поставок. Среди стран для которых они предназначены – Украина, Австралия, Эстония, Литва, Турция и Тайвань.

Производство установок будет производиться в штате Аризона, примерная дата окончания изготовления – 31 августа 2021 года.

Напомним, что в течение 2017 года пять стран Восточной Европы и США уже поставляли Украине некоторые виды летального оружия.

В то же время министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина имеет возможности по разработке и принятию на вооружение новых современных видов оружия и техники, что позволит существенно повлиять на ситуацию на Донбассе.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Пороховое производство в Украине надо разрабатывать почти с нуля"": интервью с Сергеем Згурцем".