США расширили помощь Украине в борьбе с COVID-19

12,1 млн долл. в виде медицинской и гуманитарной помощи будут переданы через Агентство США по международному развитию

Из-за коронавируса ООН предлагает собрать 69 млн долларов для Украины, тем временем Соединенные Штаты расширяют помощь нашей стране для борьбы с COVID-19. Об этом в Facebook сообщило посольство США в Киеве.

"В частности, 12,1 млн долл. в виде медицинской помощи и гуманитарной помощи через Агентство США по международному развитию (USAID) (по программе International Disaster Assistance)", – говорится в сообщении.

Как отмечается, средства будут направлены на улучшение возможностей местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и противодействии дальнейшему распространению COVID-19.

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Финансирование поможет смягчить вторичные последствия, такие как потеря средств к существованию и нехватка общественных услуг для наиболее уязвимых слоев населения, включая громады, на которые повлиял конфликт на востоке Украины.

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"Также выделяется 2,4 млн долл. гуманитарной помощи через Государственный департамент США (по программе Migration and Refugee Assistance) для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЕС выделил Украине пакет помощи в размере 80 млн евро, которая будет направлена на поддержку украинской системы здравоохранения, экономики (в частности, малых и средних предприятий) и тех, кто больше всего пострадал от кризиса.

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