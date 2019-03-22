США расширили санкционные списки по Ирану

В общей сложности санкции затрагивают 960 лиц, организаций, воздушных и морских судов

Фото: Pixabay

США расширили санкционные списки по Ирану //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bdd/824/5c8bdd82460c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bdd/824/5c8bdd82460c2.jpg 2019-03-22T17:24:00+02:00 США В общей сложности санкции затрагивают 960 лиц, организаций, воздушных и морских судов

Американские власти приняли решение ввести санкции в отношении еще 14 физических лиц и 17 организаций в Иране, причастных, по мнению Вашингтона, к ядерным разработкам Тегерана. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении американского министерства финансов.

По утверждению Минфина США, перечисленные в списке лица и организации связаны преимущественно с деятельностью иранской организации SPND, занимающейся исследованиями в оборонной сфере, а также еще несколькими иранскими исследовательскими компаниями.

"За счет этих действий нынешняя администрация США в 25-й раз вводит санкции, относящиеся к Ирану и затрагивающие в общей сложности 960 лиц, организаций, воздушных и морских судов", – заявил на брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

В прошлом году госсекретарь США Майкл Помпео заверил, что Вашингтон готов работать с Тегераном над урегулированием проблем в отношениях, в том числе путем заключения новой сделки взамен Совместного всеобъемлющего плана действий, о выходе из которого Дональд Трамп объявил 8 мая. В частности, глава внешнеполитического ведомства США перечислил 12 условий подписания нового соглашения с Ираном, которые выдвигает администрация Трампа. Среди них он назвал гарантию, "что у Ирана никогда не будет ядерного оружия и что он откажется от злонамеренного поведения, чего не мог обеспечить Совместный всеобъемлющий план действий".

Кроме того, по мнению американской стороны, Ирану следует отчитаться перед МАГАТЭ о военной составляющей ядерной программы и полностью отказаться от такой деятельности, предоставить инспекторам агентства доступ на все объекты по всей стране.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предпринимают все возможные усилия, чтобы затруднить работу Ирана над ракетной программой.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.