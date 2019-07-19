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США расширили санкционный список против Венесуэлы

19 июля, 20:38

В черный список внесли еще четырех граждан Боливарианской Республики

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins.

США ужесточили санкции против Венесуэлы, внеся в черный список еще четырех граждан Боливарианской Республики.

Об этом говорится в сообщении Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

"Соединенные Штаты будут и впредь привлекать к ответственности лиц, причастных к использованию бывшим режимом президента Венесуэлы Николаса Мадуро запугивания и репрессий, чтобы преследовать и заставить замолчать политических оппонентов, ни в чем не повинных граждан, а также военных", — приводятся в пресс-релизе Минфина слова главы ведомства Стивена Мнучина.

В числе внесенных в санкционные списки один генерал, два полковника и один майор.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что США вводят новые санкции в отношении должностных лиц Венесуэлы, которых считают виновными в нарушении прав человека.

Ранее в Вооруженных силах Венесуэлы произошли перестановки после того, как власти сообщили о предотвращении попытки государственного переворота, которая планировалась на 23–24 июня и предусматривала убийство президента. Среди задержанных за участие в сговоре были военнослужащие.

Напомним, что в мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. 

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек. 


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Тег Венесуэла, США, кризис, санкции, черный список

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Источник:

ТАСС

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