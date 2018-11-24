США разрабатывают оружие глобального мгновенного удара для подлодок и кораблей

На полигоне на Гавайских островах уже прошло испытание прототипа ракеты

В рамках Программы стратегических систем американские военно-морские силы работают над созданием новый гиперзвуковой ракеты, которой будут оснащены ракетные подводные лодки

В рамках Программы стратегических систем американские военно-морские силы работают над созданием новый гиперзвуковой ракеты, которой будут оснащены ракетные подводные лодки. Как сообщает информационная служба Института ВМС США, это оружие будет предназначено для нанесения мгновенного глобального удара по любой цели в мире в течение часа.

По данным представителей ВМС США, на полигоне на Гавайских островах уже прошло испытание прототипа ракеты, которая была запущена из наземной пусковой установки. В перспективе она может устанавливаться в пусковых установках на атомных ракетных подводных лодках класса "Огайо" для выполнения задач глобального мгновенного удара.

Однако вопрос о том, на каких именно платформах будет устанавливаться ракета, пока окончательно не решен. В настоящее время разрабатывается ракета, которая будет отвечать общим требованиям и критериям, в том числе возможности запуска с подлодки в подводном положении. По имеющимся данным, ракета, радиус действия которой не разглашается, будет состоять из носителя и установленной на нем гиперзвуковой маневрирующей ракеты. Она будет способна прорывать современные системы противоракетной обороны.

В настоящее время гиперзвуковое ракетное оружие различного типа базирования и дальности действия помимо США разрабатывают также в России, Китае и Индии.

В марте этого года глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен, отвечающий за американскую ядерную стратегию, заявил, что Америке нечего противопоставить гиперзвуковому оружию, разработанному в России и Китае.

"И Россия, и Китай последовательно развивают гиперзвуковые возможности. Мы видели их испытания", – отметил генерал, пояснив, что в текущих условиях у страны нет никакой защиты, которая могла бы помешать использованию такого оружия. По мнению генерала, это означает, что США должны полагаться на политику сдерживания.

Чуть ранее директор управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) Стивен Уокер посетовал, что США недостаточно финансируют исследования по созданию гиперзвуковых ракет. А генерал Джон Хайтен тогда признал, что у США недостаточно наземных систем обнаружения ракет, поэтому правительству необходимо выделить несколько миллиардов долларов на создание системы радаров орбитального базирования для противостояния сверхзвуковому оружию.

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Кроме того, сообщалось, что прототип самолета на ионном двигателе совершил первый полет.