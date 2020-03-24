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США сокращает помощь Афганистану: что произошло

24 марта, 05:13

Елена Кузьмич

"Мы сокращаем помощь на один млрд в текущем году и готовы сократить ее еще на один млрд в 2021 году", - заявили в США

Администрация президента США Дональда Трампасокращает помощь Афганистану и угрожает дальнейшим отказом от всех форм сотрудничества после того, как соперничающие афганские лидеры не смогли договориться о формировании нового правительства.

"Мы сокращаем помощь на один млрд в текущем году и готовы сократить ее еще на один млрд в 2021 году", – заявил Помпео.

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Соединенные Штаты "глубоко сожалеют" о том, что президент Афганистана Ашраф Гани и бывший глава исполнительной власти Абдулла Абдулла не смогли сформировать правительство, "способное решать проблемы управления, мира и безопасности, а также обеспечивать здоровье и благосостояние афганских граждан".

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Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

По его словам, оба лидера и их поведение разочаровали американское руководство, "нанесли ущерб американо-афганским отношениям", поскольку отсутствие договоренности "угрожает национальным интересам США".

Напомним, что по итогам визита Помпео подчеркнул, что США продолжат выводить свои войска из Афганистана в соответствии с договоренностью с талибами.

Видео: Reuters

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Афганистан США помощь

Источник: Интерфакс

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