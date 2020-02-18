Американские военные в Афганистане: в Пентагоне сделали четкое заявление

Никто не хочет в настоящий момент полного вывода американских и коалиционных сил из Афганистана

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США не собираются в настоящее время выводить силы из Афганистана, заявил министр обороны США Марк Эспер.

"Генсек НАТО Столтенберг это уже сказал: никто не хочет в настоящий момент полного вывода американских и коалиционных сил (из Афганистана), мы останемся там столько, сколько потребуется, чтобы поддержать афганских партнеров", – сказал он.

По его словам, президент Афганистана Ашраф Гани готов попытаться мирно решить конфликт с движением "Талибан", и США ему в этом помогают.

"В любой момент мы можем принимать решения и вмешиваться в процесс", – сказал Эспер, отвечая на вопрос о том, как США и союзники планируют контролировать талибов и следить за тем, соблюдают ли они договоренности.

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Ранее сообщалось, что США и афганское движение "Талибан" достигли соглашения о перемирии, в скором времени оно вступит в силу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что радикальное движение "Талибан" хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном.

"Мы встречались с талибами. Раньше они не хотели прекращения огня, но теперь хотят. Мы достигли значительного прогресса за последние шесть месяцев и в то же время выводим свои войска", – отметил Трамп.

Напомним, в июне в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта члены "Талибана" убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане.

Также мы сообщали, что ранее девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан". Нападение совершили на позицию местных полицейских в провинции Баглан. Еще по меньшей мере трое военнослужащих получили ранения.

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