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"США стоят плечом к плечу с Украиной": санкции против России сохранятся

Сегодня, 20:28

Санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не выполнит Минские соглашения

Зал заседаний ГА ООН
Зал заседаний ГА ООН. Фото: Сегодня
"США стоят плечом к плечу с Украиной": санкции против России сохранятся //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d0a/88b/5c6d0a88ba29e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d0a/88b/5c6d0a88ba29e.jpg США Санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не выполнит Минские соглашения

Соединенные Штаты Америки продолжат поддержку Украины и сохранят санкции против России до тех пор, пока Москва не выполнит Минские соглашения, а Украина не получат полный контроль над оккупированными РФ и боевиками Донбассом и Крымом. Об этом заявил в среду, 20 февраля, заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн на заседании Генассамблеи ООН по Украине.

"США стоят плечом к плечу с Украиной. Как мы уже заявляли ранее, США не признали и не признают аннексию Россией Крыма и не согласятся ни на что иное, кроме как на полное восстановление территориальной целостности Украины. Наши санкции, введенные в связи с ситуацией в Донбассе, будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не выполнит Минские соглашения, а наши санкции, введенные в связи с ситуацией в Крыму, будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет Крым Украине", – отметил Коэн

Он также подчеркнул, что будут использованы все дипломатические меры для воздействия на Россию.

"США будут и впредь использовать дипломатические меры, а также санкции и помощь в целях обеспечения безопасности для того, чтобы оказывать поддержку Украине", — заявил он в заключение.

Напомним, президент Петр Порошенко предложил лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН при рассмотрении вопросов относительно агрессии против Украины. Об этом он сказал во время выступления на специальном заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Кроме того Порошенко призвал отправить на неподконтрольные украинскому правительству районы оккупированного Донбасса специальной миссии ООН, которая поможет разработать варианты размещения миротворцев.

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Тег США, коэн, санкции против России , минские соглашения

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Источник:

ТАСС

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