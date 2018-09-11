США требуют от России прекратить похищать людей в оккупированном Крыму

Американское посольство вновь напомнило Москве об изчезновении Тимура Шаймарданова в 2014 году и других проукраинских жителей оккупированного полуострова

Соединенные Штаты требуют от России прекратить политические преследования крымских татар и проукраинских жителей оккупированного Крыма. Об этом говорится в Twitter американского посольства в Украине.

"Тимур Шаймарданов планировал утром пойти в банк, а потом собрать своего восьмилетнего сына из школы. Он так и не пришел в школу. Мы глубоко обеспокоены исчезновением крымчан, включая Тимура", – заявили в американском диппредставительстве.

Шаймарданов пропал в день президентских выборов в Украине – 26 мая 2014 года.

"Россия должна вернуть крымчан в их семьи и прекратить тактику принудительных исчезновений и пыток с целью преследования и подавления политического инакомыслия", – призвали в посольстве США, добавив хештеги "Крым это Украина", "Пропавшие в Крыму" и "Куда пропал Тимур".

Как мы уже сообщали, Шаймарданов был активистом общественной организации "Украинский дом". Вместе с ним пропали еще два члена движения – Леонид Корж и Сейран Зинединов.

Кроме того, Соединенные Штаты неоднократно требовали у Кремля освободить и всех украинских политзаключенных, включая Олега Сенцова.