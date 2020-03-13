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США ударили по складам с оружием в Ираке: заявление

13 марта, 01:32

Елена Кузьмич

США нанесли авиаудары по пяти складам с оружием группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке.

Соединенные Штаты Америки нанесли "высокоточные авиаудары" по пяти складам с оружием шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке в рамках "пропорционального ответа" на обстрел военной базы Эт-Таджи. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Пентагона.

"Ранее Соединенные Штаты нанесли оборонительные высокоточные удары по объектам "Катаиб Хезболлах" по всему Ираку. Целями этих ударов стали пять складов с оружием, чтобы значительно ослабить ее группировки способность совершать в будущем атаки на силы возглавляемой США антитеррористической коалиции, которые проводят операцию "Непоколебимая решимость", — отмечается в документе.

По версии Пентагона, "эти удары носили оборонительный, пропорциональный характер и являлись прямым ответом на угрозу, создаваемую поддерживаемыми Ираном шиитскими группировками ополченцев, которые продолжают атаковать базы с силами коалиции".

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Как сообщалось, парламент Ирака принял резолюцию, требующую от правительства мер по выводу иностранных войск с иракской территории, прекращения сотрудничества с международной коалицией против ИГ.

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Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Число американских военных, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по базе Айн-эль-Асад в Ираке в ночь на 8 января, составило 109 человек.

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Ирак Иран США Пентагон авиаудар

Источник: ТАСС

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