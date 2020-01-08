Большая война на пороге: власти Ирака обратились к Ирану и США

Багдад призывает все стороны проявлять сдержанность и не втягиваться в открытую войну

Ирак. Фото: REUTERS/TAS/MMA

Ирак призывает США и Иран проявить сдержанность и уважать иракское государство. Кризис в регионе может обернуться разрушительной войной. Об этом говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра Ирака Аделя Абделя Махди.

"Мы призвали и призываем всех проявлять сдержанность, соблюдать международные права, уважать иракское государство и решения его правительства и помогать ему сдерживать, и преодолевать этот серьезный кризис, угрожающий ему, региону и миру разрушительной, всеобъемлющей войной", - говорится в заявлении.

Президент Ирака Бархам Салех, в свою очередь, призвал не допустить военной конфронтации в регионе и не втягивать иракцев в новую войну.

"С глубокой обеспокоенностью следим за опасным развитием событий в регионе, осуждая иранские ракетные удары, нанесенные по военным объектам на иракской земле, - приводит заявление главы республики телеканал Alsumaria TV. - Вновь категорически отвергаем непрекращающиеся нарушения национального суверенитета республики и попытки превратить ее в поле битвы конфликтующих сторон. Ирак ранее неоднократно заявлял, что не позволит сделать из него плацдарм для нападений на какую-либо страну или источник угрозы для любого из своих соседей".

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"Призываем все стороны проявлять сдержанность и не втягиваться в открытую войну, которая угрожает безопасности в регионе и мире, – отметил президент. – В эти трудные времена, столкнувшись с серьезными вызовами, мы подтверждаем единство и сплоченность нашего народа, чтобы защитить суверенитет страны и не позволить ввергнуть его в новую войну".

Иракские власти заранее предупредили американских чиновников о том, что Иран готовит ракетный удар по двум базам, на которых дислоцированы американские и коалиционные военнослужащие.

Об этом 8 января сообщил телеканал CNN, ссылаясь на свой дипломатический источник, по словам которого, Багдад передал Вашингтону данные, какие базы будут атакованы.

Отмечается, что исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди ранее заявил, что получил предупреждение от властей Ирана о том, что вскоре будут нанесены удары.

Кроме того, Иран сообщал иракцам, к каким базам не следует приближаться.

Напомним, что 8 января в Пентагоне подтвердили, что Иран выпустил больше дюжины баллистических ракет по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль, на которых, кроме американских войск, дислоцированы также солдаты международной коалиции.

В то же время, по данным военного командования Ирака, в общей сложности Иран выпустил 22 ракеты: пять по базе Эрбиль и 17 – по Айн-аль-Асад, две из которых не разорвались.

Более подробно об иранской атаке и реакции США на случившееся вы можете узнать в специальной хронике "Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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