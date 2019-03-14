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США ускорили создание крупных кораблей-беспилотников – Пентагон

Сегодня, 08:44

Речь идет об аппаратах размерами с корвет, американские ВМС намерены закупать по два таких беспилотника ежегодно

Фото: Pixabay
США ускорили создание крупных кораблей-беспилотников – Пентагон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/837/5fd/5c88375fd550d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/837/5fd/5c88375fd550d.jpg США Речь идет об аппаратах размерами с корвет, американские ВМС намерены закупать по два таких беспилотника ежегодно

Военно-морские силы (ВМС) США собираются ускорить процесс разработки крупных необитаемых надводных аппаратов (ННА). Об этом сообщил в среду журналистам начальник штаба американских ВМС адмирал Джон Ричардсон, комментируя новый бюджетный запрос Пентагона. Белый дом передал в понедельник на рассмотрение Конгресса США проект федерального бюджета на 2020 финансовый год.

Как заявили журналистам представители Министерства обороны США, в следующем финансовом году оно рассчитывает израсходовать 400 млн долларов на строительство двух крупных ННА. Речь идет об аппаратах размерами с корвет. Планируется, что они будут достигать 200-300 футов (61-91 м) в длину и иметь водоизмещение около 2 тыс. тонн, уточнил заместитель помощника министра ВМС США контр-адмирал Рэнди Крайтс, курирующий финансовые вопросы. Американские ВМС намерены закупать по два таких ННА ежегодно в течение следующих 5 лет. На эти цели предлагается выделить в общей сложности порядка 2,7 млрд долларов.

По мнению Ричардсона, создание 10 кораблей, полностью управляемых автоматикой и дистанционно человеком, "кажется естественным следующим шагом" на пути ко все более масштабному применению в ВМС США необитаемых надводных и подводных аппаратов и различной робототехники.

"Я хочу, если угодно, вывести эти замыслы на этап боевого применения (из фазы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок) как можно скорее", - подчеркнул адмирал.

С его точки зрения, основным преимуществом реализации этих планов является в первую очередь "сокращение стоимости (такой) платформы", поскольку нет необходимости "поддерживать и защищать экипаж".

Это значительно меняет "уравнение, учитывающее риск", позволяет "потенциально построить больше" таких кораблей, уничтожение которых потенциальным противником не будет сопряжено с потерей человеческих жизней, отметил Ричардсон.

Он подтвердил, что ВМС приняли решение об ускорении разработки таких аппаратов, учитывая результаты испытаний ННА Sea Hunter ("Си хантер", "Морской охотник"). Sea Hunter представляет собой 40-метровый тримаран, который первоначально был предназначен для борьбы с подводными лодками. Впоследствии занимавшиеся этим проектом представители ВМС указывали, что Sea Hunter также сможет противостоять надводным кораблям и вести радиоэлектронную борьбу. Эксплуатационные испытания "Морского охотника" проводились в 2016–2017 годах, в частности, у побережья Сан-Диего (штат Калифорния) в Тихом океане, а осенью минувшего года продолжились на Гавайях.

Согласно имеющимся данным, Sea Hunter будет способен автономно выполнять поставленные задачи в течение похода длительностью до трех месяцев. 135-тонный корабль с двумя дизельными двигателями оснащен, в частности, радарами и камерами. Специализированные американские СМИ указывали на то, что новая разработка является ответом на развитие ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Новые ННА, о которых говорил Ричардсон, намечается оснащать не только различными сенсорами, чтобы использовать их в разведывательных целях, но и вертикальными пусковыми установками, в которых будут размещаться управляемые ракеты.

Ранее мы писали о том, что США запланировали испытания ракет средней дальности.

Также сообщалось, что Пентагон заключил масштабную сделку на разработку гиперзвукового оружия.

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Тег Пентагон, беспилотник, ВМС США

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Источник:

Интерфакс

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