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Пентагон заключил масштабную сделку на разработку гиперзвукового оружия

Сегодня, 09:46

На гиперзвуковое оружие Пентагон выделит более 63 млн долларов

Фото: AFP
Пентагон заключил масштабную сделку на разработку гиперзвукового оружия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/0ee/9ab/5c40ee9ab0dbf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/0ee/9ab/5c40ee9ab0dbf.jpg США На гиперзвуковое оружие Пентагон выделит более 63 млн долларов

Пентагон заключил контракт с американской военно-промышленной компанией Raytheon на разработку гиперзвукового оружия на сумму 63,3 млн долларов. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Как отмечается в сообщении, Raytheon по заказу управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) Пентагона будет развивать программу гиперзвукового оружия Tactical Boost Glide.

"Гиперзвуковое оружие позволит вооруженным силам США действовать на более дальних дистанциях при более оперативном реагировании и с повышенной эффективностью по сравнению с существующими системами вооружения", – говорится в сообщении.

Напомним, верховный главнокомандующий объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил, что США рассматривают предоставление дополнительного летального оружия Украине для противостояния морской агрессии России после инцидента в Районе Керченского пролива.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы США и Организации Североатлантического договора (НАТО) расширяют масштабы своего военного присутствия в Черном море. Это подтвердил во вторник Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти.

В связи с этим Скапарротти напомнил, что 1 марта Черное море покинул ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук", находившийся там с 19 февраля. Это был второй за последние два месяца американский ракетный эсминец, входивший в Черное море, отметил генерал, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

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Тег США, оружие, Пентагон

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РБК-Украина

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