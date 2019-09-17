США ужесточат сделку с Китаем, если Трамп снова станет президентом

Новая торговая сделка может быть заключена между КНР и США как до, так и после следующих американских президентских выборов, предстоящих 3 ноября 2020 года

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп намерен в случае переизбрания резко ужесточить условия заключения новой торговой договоренности с Китаем, если Пекин не пойдет на ее подписание до ноября 2020 года. С таким предупреждением американский лидер выступил в беседе с журналистами.

Трамп допустил, что новая торговая сделка может быть заключена между КНР и США как до, так и после следующих американских президентских выборов, предстоящих 3 ноября 2020 года. "Думаю, что сделка может быть [достигнута] скоро — возможно, до выборов или через день после выборов", — сказал руководитель американской администрации.

"Если это произойдет после выборов, то речь с точки зрения Китая, и он это знает, пойдет о самой жесткой сделке, которую когда бы то ни было кому бы то ни было приходилось заключать. Китай это знает", — подчеркнул Трамп.

Он также заявил, что КНР начинает в настоящее время в больших объемах закупать сельскохозяйственную продукцию США, чего Вашингтон активно добивался на нынешних двусторонних торговых переговорах. "Они начинают покупать нашу сельскохозяйственную продукцию, как в высшей лиге", — отметил президент.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение отложить до 15 октября повышение с 25% до 30% пошлин на товары из Китая стоимостью 250 млрд долларов. В свою очередь КНР решила с 17 сентября освободить от дополнительных пошлин 16 видов товаров из США.

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Напомним, что, несмотря на ожидание очередного раунда переговоров,торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября, Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Тем не менее Трамп по завершении саммита G7 во Франции заверил, что стороны все равно встретятся для переговоров в конце сентября. По словам президента США, 25 августа он получил телефонный звонок из Китая, тогда США И КНР договорились возобновить торговые переговоры.

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