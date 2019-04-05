США, Великобритания и Франция пригрозили Асаду ударом, если он применит химоружие

Два года назад сирийские власти использовали химоружие в Хан-Шейхуне и почти год назад – в Думе

Фото: AFP

США, Великобритания и Франция пригрозили Асаду ударом, если он применит химоружие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/770/d09/5ca770d09a185.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/770/d09/5ca770d09a185.jpg 2019-04-05T18:21:29+03:00 США Два года назад сирийские власти использовали химоружие в Хан-Шейхуне и почти год назад - в Думе

Вашингтон, Лондон и Париж примут решительные и неотложные меры в случае применения властями в Дамаске химического оружия. Об этом говорится в опубликованном в пятницу совместном письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео и министров иностранных дел Великобритании и Франции Джереми Ханта и Жан-Ива Ле Дриана.

Оно было подготовлено в связи с тем, что два года назад сирийские власти использовали химическое оружие в Хан-Шейхуне и почти год назад – в Думе. Текст документа распространила пресс-служба Госдепартамента США.

"Режим (президента Башара) Асада не должен идти на повторное применение химических вооружений в Сирии. Не должно быть никаких сомнений в нашей решимости действовать мощно и быстро, если режим Асада вновь применит эти вооружения в будущем", - подчеркивают главы внешнеполитических ведомств США, Великобритании и Франции.

"Не будет безнаказанности для тех, кто применяет или стремится применить, а также защищает применивших эти вооружения", - заявили Помпео, Хант и Ле Дриан. По их словам, созданный недавно атрибутивный механизм Организации по запрещению химического оружия "теперь будет работать, чтобы установить виновных" в применении боевых отравляющих веществ в Сирии.

"США, Великобритания и Франция подтверждают решимость работать сообща, чтобы достичь этой практической цели", – отмечается в заявлении трех министров.

Инцидент в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где было применено, химическое оружие, произошел 4 апреля 2017 года. США и их союзники обвинили Дамаск в проведении химической атаки. В ночь на 7 апреля 2017 года ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Эш-Шайрат в провинции Хомс.

Сообщения о применении химического оружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски".

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " США, Великобритания и Франция пригрозили Асаду ударом, если он применит химоружие". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.