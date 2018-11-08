США введут новые санкции против России "в соответствии с законом" – Госдеп

В Госдепе не ответили на вопрос о том, когда именно будут введены дополнительные санкции

Соединенные Штаты введут против России дополнительные санкции в связи с применением химического оружия, однако Вашингтон должен "тщательно просчитать, каким будет эффект от этих санкций на национальную безопасность".

Об этом сказал в среду днем, выступая на пресс-брифинге в Вашингтоне заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Роберт Палладино, передает Голос Америки.

Отвечая на вопрос о том, что должно последовать за уведомлением Конгресса о том, что Россия отказалась гарантировать неприменение химоружия, Палладино сказал: "Мы сделали то, чего от нас требует закон - проинформировали Конгресс... По мере того, как будет продвигаться процесс, мы будем выполнять требования закона".

Палладино отказался ответить на вопрос о том, когда именно будут введены дополнительные санкции. Он заявил, что это "длительный процесс" и добавил, что США хотят ввести санкции "в полном соответствии с законом".

"Мы должны тщательно рассмотреть то, как эти санкции могут повлиять на интересы национальной безопасности США... Пока что я могу сказать только это. Однако, мы относимся к этому вопросу очень серьезно", - заявил Палладино.

Отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривают ли власти США приостановку дипломатических отношений с Москвой в качестве одной из возможных санкционных мер, Палладино вновь повторил, что Госдепартамент "будет следовать требованиям закона". Он добавил, что не собирается "предсказывать" то, какие именно санкции в итоге будут введены против Кремля.

Ранее сообщалось, что США готовят новые "драконовские" санкции против России. В частности, Госдепартамент США сообщил Конгрессу о несоблюдении Россией положений закона о запрете военного применения химического оружия от 1991 года.

Напомним, в августе США ввели новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где предположительно с применением советского химоружия "Новичок" были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Госдепе объяснили, что под американские санкции попадет экспорт в Россию товаров двойного назначения, включая такие отрасли, как специализированные нефтегазовые технологии, а также некоторые виды электроники и датчики.

Как объяснили юристы международной юридической компании Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.







