Куба / Фото: AFP

США ввели новые санкции против Кубы в связи с нарушением прав человека и поддержку главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Вашингтон отозвал лицензии на аренду Кубой самолетов, а новые заявки будут отклоняться. Кроме того, были ужесточены правила экспорта телекоммуникационного оборудования, сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, в Белом доме решили запретить пожертвования для Кубы, если они будут направлены организациям, связанным с кубинским правительством или правящей Коммунистической партией.

"Такие действия посылают кубинскому режиму еще одно понятное послание: они должны немедленно прекратить свою деструктивное поведение дома и за рубежом", – подчеркнул министр торговли США Вильбур Росс.

В свою очередь, президент Кубы Мигель Диас-Канель отверг упреки США и назвал решение Вашингтона "бесчеловечным, жестоким, несправедливым и геноцидным".

"Мы не сдадимся и дадим суверенный ответ", – написал он в Twitter.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями "самого высокого уровня", а также полным и всесторонним эмбарго, если Гавана не прекратит действия, которые, по версии главы государства, "направлены на подрыв конституции Венесуэлы".

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.

В декабре 2014 года тогдашний американский лидер Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Трамп — сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Мы также писали, что в апреле прошлого года на Кубе избрали нового главу государства- Мигеля Диас-Канеля, который стал первым политиком не из семьи Кастро, возглавившим государство.

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