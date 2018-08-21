США ввели новые санкции против России за обход прошлых ограничений

Причиной включения двух физлиц и одного юрлица РФ в санкционный список стало оказание помощи субъекту, против которого уже введены санкции США

Управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки ввело санкции против двух россиян, российской и словацкой компаний за оказание помощи субъекту, который уже находился под американскими санкциями.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства США предпринимает целенаправленные меры против усилий российских заинтересованных сторон обойти санкции США", – говорится в сообщении.

Санкции вводятся в соответствии с исполнительным указом №13694 "Блокирование имущества определенным лицам из-за значительной злоумышленной кибердеятельности" и закона "Противодействие противникам Америки из-за санкций" из-за уклонения от действия введенных санкций.

В частности, санкции введены против россиян Марины Царевой, Антона Нагибина, российского предприятия ООО "Вела-Марин" (зарегистрировано в Санкт-Петербурге) и словацкой компании Lacno S.R.O.

В США считают, что все эти физические и юридические лица действовали в интересах предприятия по подводному снаряжению "Дайвтехносервис", которое с июня 2018 года находится под ограничительными мерами из-за предоставления материально-технической поддержки ФСБ РФ.

Так, словацкая компания Lacno S.R.O. предоставляла материальную и техническую помощь, товары и услуги данному предприятию "Дайвтехносервис" – оа способствовала осуществлению выплате более 20 тыс долларов в интересах российской компании. "Дайвтехносервис" планировал использовать словацкую компанию для закупки оборудования.

Марина Царева в компании "Дайвтехносервис" работала менеджером по вопросам импорта товаров и пыталась помочь российской компании обойти американские санкции путем привлечения к ведению дел компании ООО "Вела-Марин".

Антон Нагибин по состоянию на июль 2018 года был работником компании "Дайвтехносервис" и пытался помочь обойти ей действие ограничительных мер.

Отметим, недавно советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США подозревают РФ, Китай, Иран и КНДР в планах вмешаться в предстоящие выборы.

"Я могу определенно сказать, что существует достаточная озабоченность в рамках национальной безопасности в отношении вмешательства Китая, Ирана и Северной Кореи, поэтому мы предпринимаем шаги, чтобы попытаться предотвратить это, так что на самом деле все четыре (вместе с РФ – Ред.) страны, которые вызывают беспокойство в контексте выборов 2018 года", – сказал Дж.Болтон в интервью телеканалу Эй-би-си.

В США проходит расследование о вмешательстве РФ в американские президентские выборы 2016 года. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Кроме того, собственные расследования проводят комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также сенатский комитет по юридическим делам.

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани утверждает, что спецпрокурор Роберт Мюллер говорил ему о планах к 1 сентября завершить расследование, касающееся возможных попыток главы Белого дома препятствовать правосудию.