США ввели санкции против 28 китайских организаций

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Министерство торговли США вносит 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации с уйгурами в КНР. Об этом говорится в документе ведомства, опубликованном в базе федерального регистра США.

"Эти 28 организаций определены правительством США как занимающиеся деятельностью, идущей вразрез с внешнеполитическими интересами США, — отмечается в тексте. — Эти организации вовлечены в нарушение прав человека, которые проводит Китай против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства".

Ограничения будут касаться экспорта, реэкспорта в отношении связанных с данными организациями объектов, а также предусматривают возможность отказа в лицензировании поставок.

СУАР находится на северо-западе Китая и населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны — уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По мнению Пекина, там действуют группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

Окончательно под юрисдикцию КНР Синьцзян перешел в 1955 году, после длительной борьбы уйгуров за свою независимость. В 2009 году уйгуры пошли с бунтом на китайцев.

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Напомним, что торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Тем не менее Трамп по завершении саммита G7 во Франции заверил, что стороны все равно встретятся для переговоров в конце сентября. По словам президента США, 25 августа он получил телефонный звонок из Китая, во время которого США И КНР договорились возобновить торговые переговоры.

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