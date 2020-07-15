США ввели санкции против Китая: что это означает

Президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

Помимо закона, переданного ему на подпись конгрессом, речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. Территория лишится торговых преференций и возможности получать американские технологии.

Ранее обе палаты конгресса одобрили закон, предусматривающий санкции против официальных лиц, имеющих отношение к недавно принятому Закону о национальной безопасности Гонконга. В США считают, что этот закон нарушает особый статус Гонконга и лишает его жителей ряда свобод.

Теперь власти Гонконга должны экстрадировать людей, которые разыскиваются на территории материкового Китая.

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Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Также Пекин создал Комитет по национальной безопасности в Гонконге.

Ранее Австралия, Великобритания, Канада и Соединенные Штаты призывали Китай отказаться от принятия этого закона.

Также сообщалось, что Гонконг охватили протесты.

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