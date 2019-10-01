США вводят санкции против кубинских чиновников

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США ввели визовые ограничения против официальных лиц Кубы, ответственных за условия труда кубинских врачей в рамках зарубежных программ. Об этом говорится в распространенном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госдепартамент США вводит санкции против кубинских официальных лиц, ответственных за эксплуатацию и принудительный труд врачей в рамках медицинских программ за рубежом, — отмечается в сообщении. — Врачи вынуждены работать много часов без отдыха в небезопасных условиях и при ограничениях в передвижении. Режим изымал паспорта у докторов и следил за ними после работы".

Кроме того, утверждает ведомство, кубинские власти якобы заставляли врачей предоставлять помощь в качестве политического инструмента в обмен на заверения в лояльности.

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Ранее США ввели санкции против кубинского лидера.

Напомним, что в начале мая президент США Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями "самого высокого уровня", а также полным и всесторонним эмбарго, если Гавана не прекратит действия, которые, по версии главы государства, "направлены на подрыв конституции Венесуэлы".

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.

В декабре 2014 года тогдашний американский лидер Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Трамп — сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Мы также писали, что в апреле прошлого года на Кубе избрали нового главу государства- Мигеля Диас-Канеля, который стал первым политиком не из семьи Кастро, возглавившим государство.

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