В США Палата представителей одобрила военный бюджет на следующий год

/ Фото: Flickr

Палата представителей Конгресса США проголосовала в поддержку законопроекта об оборонном бюджете на 2020 финансовый год (начался 1 октября). Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Военный бюджет в размере 738 млрд долларов, что на 3,1% больше, чем годом ранее, был согласован республиканцами и демократами. Сенат, контролируемый однопартийцами президента США Дональда Трампа, и Палата представителей, где большинство мест принадлежит оппонентам хозяина Белого дома — демократам, одобрили свои варианты военного бюджета страны еще летом. Но по некоторым пунктам они не совпадали. Законодателям пришлось сформировать согласительную комиссию из представителей двух партий, результатом работы которой стал согласованный документ на 3488 страницах.

После одобрения законопроекта Палатой представителей его должен рассмотреть Сенат. Ожидается, что в верхней палате по документу проголосуют до 20 декабря, после чего он отправится на подпись президенту. Трамп заявил, что готов подписать законопроект, как только он будет одобрен Конгрессом.

Реклама

В соответствии с проектом закона на базовые нужды Пентагона предполагается выделить 635 млрд долларов, на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах — 71,5 млрд. Еще 31,5 млрд — это средства на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию по линии Министерства энергетики США, а также на другие оборонные затраты.

В тренде В Стокгольме и Осло вручили Нобелевские премии

Помимо прочего, в законопроект включен ряд пунктов, касающихся противодействия Вашингтона различным угрозам, к которым законодатели причислили Россию и Китай. Парламентарии также в очередной раз продлили эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области и запретили правительству США признавать аннексию Крыма РФ. Кроме того, законодатели обязали администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" в целях обеспечения "европейской энергетической безопасности".

На военную помощь Украине, предусматривающую в том числе поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, предполагается выделить 300 млн долларов, что на 50 млн больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама