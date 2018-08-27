Иран пытается через Международный суд ООН отменить санкции США

В иске говорится, что санкции США наносят ущерб и без того слабой иранской экономике и нарушают условия малоизвестного договора о дружбе между двумя странами

Иранские адвокаты 27 августа обратились в Международный суд ООН с просьбой отменить санкции США, введенные администрацией президента США Дональда Трампа против Тегерана. Об этом сообщает Reuters.

"Председательствующий судья (Международного суда ООН. – Ред.) начал слушание, призвав Вашингтон уважать его результаты", – говорится в сообщении.

В иске говорится, что санкции США "наносят ущерб и без того слабой иранской экономике и нарушают условия малоизвестного договора о дружбе между двумя странами".

"США публично пропагандируют политику, направленную на то, чтобы нанести можно более серьезный вред иранской экономике и иранским национальным компаниям", - сказал представитель Ирана в суде Мохсен Мохеби в начале устных слушаний.

Решение суда по делу ожидается в течение месяца.

Госсекретарь США Майкла Помпео заявил, что обращение Ирана в Международный суд ООН в связи с возобновлением санкций является злоупотреблением этой инстанцией, и назвал этот шаг попыткой вмешательства в суверенное право Вашингтона восстанавливать те или иные рестрикции.

"Подача иска Ираном в Международный суд ООН является попыткой вмешаться в суверенное право США принимать законные меры, включая возобновление санкций, которые необходимы для защиты нашей национальной безопасности. Шаги, предпринятые Ираном, являются злоупотреблением судом", – говорится в его заявлении.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий – сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября, при этом Трамп неоднократно заявлял, что готов к переговорам с иранской стороной для заключения нового соглашения.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий – сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября, при этом Трамп неоднократно заявлял, что готов к переговорам с иранской стороной для заключения нового соглашения.