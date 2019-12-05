США задержали в Оманском заливе судно с иранским оружием

По данным источников, американский эсминец провел задержание еще на прошлой неделе

/ Фото: Wikipedia

Экипаж эсминца США задержал в Оманском заливе судно с частями ракет, принадлежащих, как утверждается, Ирану. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей американской администрации.

По данным источников, эсминец "Форест Шерман" провел задержание еще на прошлой неделе. На борту американские военные обнаружили части ракет. Экипаж судна был передан йеменской береговой охране, а груз находится в распоряжении США.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Иран усилил поддержку ливанских террористов из "Хезболлы" еще до того, как США вышли из "ядерной сделки" с Тегераном в прошлом году.

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"Этот арсенал затем использовался для нападений на нашего союзника Израиль", — сказал дипломат.

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Напомним, Хук оценил потери Ирана от американских санкций, направленных на нефтяной сектор страны, в 50 млрд долларов, что якобы привело к недостатку финансирования поддерживаемых Тегераном группировок.

О недавнем конфликте, который едва не закончился началом военных действий против Ирана – атаке на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:

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