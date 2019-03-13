США закрывают все офисы службы гражданства и иммиграции в 21 стране – СМИ

Администрация Трампа настаивает на усилении иммиграционного контроля в стране

Фото: Getty Images

США закрывают все офисы службы гражданства и иммиграции в 21 стране – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/82c/26a/5c882c26a9a20.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/82c/26a/5c882c26a9a20.jpg 2019-03-13T00:01:00+02:00 США Администрация Трампа настаивает на усилении иммиграционного контроля в стране

Администрация президента Дональда Трампа готовится закрыть все международные офисы службы гражданства и иммиграции США в 21 стране, что может замедлить процесс обработки семейных визовых заявлений, зарубежного усыновления и обращений о гражданстве со стороны военных.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на письмо директора службы Фрэнсиса Сиссны.

В электронном письме сотрудникам он сказал, что работает над передачей обязанностей сотрудников ведомств к их коллегам по всему миру – во внутренних офисах, посольствах и консульствах Государственного департамента.

Сиссна отметил, что если Госдепартамент согласится, агентство будет закрывать свои международные отделения на местах в ближайшие месяцы "с целью максимизации конечных ресурсов агентства".

"Я считаю, что таким образом мы лучше используем наши средства для решения проблем в Соединенных Штатах, одновременно используя существующие ресурсы Государственного департамента в должности", - написал он.

Как отмечает издание, этот шаг призван тем, что администрация Трампа настаивает на усилении иммиграционного контроля в стране и на переходе от иммиграции на основе воссоединения семьи к иммиграции на основе заслуг. Чиновники Министерства внутренней безопасности говорят, что это часть общих усилий, направленных на оптимизацию иммиграционных операций США.

Штат службы гражданства и иммиграции США насчитывает около 240 человек в США и других странах мира.

Напомним, С 22 декабря 2018 года в США начался шатдаун из-за отсутствия финансирования госучреждений. Причиной стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказались голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 млрд.

Шатдаун продлился рекордные 35 дней. 25 января президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства – до 15 февраля. Конгрессу предоставлен трехнедельный период для согласования долгосрочного проекта бюджетных расходов.

15 февраля Дональд Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой.

Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета, выделенные на другие нужды.

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