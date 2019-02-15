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Трамп сегодня объявит режим ЧП в США – Белый дом

Сегодня, 09:49

Это откроет главе США доступ к дополнительным средствам для строительства стены на границе с Мексикой

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP
Трамп сегодня объявит режим ЧП в США – Белый дом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/66e/eab/5c666eeab88db.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/66e/eab/5c666eeab88db.jpg США Это откроет главе США доступ к дополнительным средствам для строительства стены на границе с Мексикой

Американский президент Дональд Трамп планирует подписать 15 февраля государственный бюджет США и, таким образом, прекратит так называемый шатдаун правительства, но и объявит режим чрезвычайного положения, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Это откроет ему доступ к дополнительным средствам для исполнения одного из главных предвыборных обещаний – строительства стены на границе с Мексикой.

"Президент подпишет бюджет о финансировании правительства, а также, как он заявлял ранее, примет другие меры в области исполнительной власти, включая объявление о введении чрезвычайного положения в стране для прекращения кризиса в области национальной безопасности и гуманитарного кризиса на границе", – сказала представительница американской администрации.

Американская оппозиция – демократы – уже раскритиковали такое решение Трампа. Лидер Демпартии в Сенате Чак Шумер назвал введение режима ЧП в стране "беззаконием", а спикер Палаты представителей Ненси Пелоси пригрозила Трампу судом.

Напомним, накануне Сенат США утвердил законопроект о финансировании федерального правительства Соединенных Штатов до сентября 2019 года, в котором на строительство "стены Трампа" заложено лишь 1,37 вместо необходимых 5,7 млрд долларов.

Стоит отметить, ранее о том, что Трамп подпишет бюджет и введет ЧП предупреждал лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл.

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Тег бюджет, Трамп, Дональд Трамп, стена Трампа, шатдаун

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Источник:

Интерфакс

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