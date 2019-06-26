Стала известна дата встречи Путина и Трампа на полях G-20
Стороны обсудят состояние двусторонних дел, стратегическую стабильность и региональные конфликты
Президенты России и США – Владимир Путин и Дональд Трамп – проведут отдельную встречу на полях саммита G-20 в Осаке 28 июня во второй половине дня. Беседа может продлиться около часа. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Встреча с Трампом – ориентировочно в два часа (14:00 по местному времени, 08:00 по Киеву), в три часа – второе рабочее заседание саммита", – отметил помощник президента.
Он добавил, что переговоры состоятся на площадке, которая предназначена для встреч лидеров, однако подобрала ее американская сторона.
"Встреча с Трампом пройдет в зоне переговоров для лидеров в одном из помещений, помещение нашла американская сторона", – сказал представитель Кремля. По его словам, лидеры сами определят повестку дня встречи.
"Вопросы логичные: и общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность и многочисленные региональные конфликты – Сирия, Афганистан, Украина, Венесуэла, естественно, иранская проблема и так далее", – сказал Ушаков.
"Будет обсуждена общая канва ситуации в Сирии и вопросы совместной работы на сирийском направлении", - добавил он в ответ на вопрос, будут ли обсуждаться какие-то конкретные шаги.
Напомним, ранее в США заявили, что ожидают от встречи Трампа и Путина обсуждения тем Ирана, Украины, Сирии, Ближнего Востока, а также вопросов контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений.
Как мы уже писали, два лидера не проводили прямых переговоров с прошлого лета, когда РФ и США организовали саммит в финском Хельсинки. На встрече были подняты темы Украины, регулирования мировых рынков нефти и газа и другие.
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