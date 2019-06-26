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Стали известны основные темы встречи министров обороны стран-членов НАТО

26 июня, 11:35

В заседании также примут участие представители Финляндии и Швеции

Фото: Getty Images

Невыполнение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и утверждение политики НАТО в сфере космоса станут предметом встречи министров обороны стран-членов Альянса 26-27 июня в Брюсселе.

"Министры обсудят, как процесс оборонного планирования НАТО будет использован для обеспечения инвестиций союзников в новые технологии, как создание новых потенциалов обеспечит доступ к новейшим силам и средствам, которые отдельные союзники не могут себе позволить в одиночку. Такие, как беспилотники и самолеты наблюдения следующего поколения", – сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

По его словам, в ходе заседания, "создав рамки, которые будут определять, как НАТО следует использовать возможности и реагировать на вызовы в космосе – ради безопасности и проведения операций".

"Космос может использоваться в мирных целях, а также использоваться для агрессии. Спутники можно заблокировать, взломать или вооружить. Противоспутниковое оружие может подорвать средства связи. Поэтому важно, чтобы мы сохраняли бдительность и устойчивость, в том числе в космосе", – отметил генсек.

Кроме того, министры примут решение о следующих шагах НАТО на тот случай, если Россия не выполнит положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и до 2 августа не уничтожит свои ракеты SSC-8.

"Наш ответ будет оборонительным, соразмерным и скоординированным. Мы не намерены развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Мы не будем повторять то, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружения", – подчеркнул он.

В заседании также примут участие представители Финляндии и Швеции, а также верховный представитель – вице-президент ЕС Федерика Могерини.

Украинскую делегацию на встрече возглавляет заместитель министра обороны Украины по вопросам евроинтеграции Анатолий Петренко.

Как мы писали ранее, представители 12 стран мира собрались во Львове на заседании совета Украина-НАТО. 


Из-за возможной подготовки России к новой агрессии против Украины, Главное управление разведки Министерства обороны усиливает взаимодействие с военными разведками стран-членов НАТО.

Как сообщали новости "Сегодня", год назад в Киев из-за агрессии России съезжались главы военных разведок. Страны Черноморско-Азовского региона встревожены новой растущей угрозой.

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Тег Россия, НАТО, встреча, Европа, Украина, ДРСМД

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Источник:

Интерфакс-Украина

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