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Трамп рассказал, на сколько хотел сократить объем финансирования ВОЗ

19 мая, 05:34

Елена Кузьмич

Он указал, что рассматривал возможность платить ВОЗ 40 млн долларов — примерно столько же, сколько и КНР

Власти США рассматривали возможность сократить уровень финансирования Всемирной организации здравоохранения до 40 млн долларов из-за того, что они не были довольны ее шагами в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, который ранее назвал ВОЗ марионеткой, выполняющей просьбы Китая.

"Я выступлю с заявлением по ВОЗ в ближайшее время. США платят им 450 млн долларов в год. Китай платит им 38 млн долларов в год", — утверждал президент.

Он указал, что рассматривал возможность платить ВОЗ 40 млн долларов — примерно столько же, сколько и КНР. "Но некоторые посчитали, что это слишком", — добавил хозяин Белого дома. Он отметил, что Вашингтон вскоре примет окончательное решение относительно выделения средств ВОЗ.

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Ранее СМИ сообщали, что сотрудники вашингтонской администрации подготовили письмо в ВОЗ, которое американский лидер вскоре подпишет или уже подписал. В послании, согласно этим данным, говорится, что Вашингтон согласен предоставлять организации такой же объем средств, какой предоставляет Китай. Президент заявил 14 апреля, что США приостановили перевод взносов ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

Также президент США Дональд Трамп заявил, что многие американцы, включая и его самого, принимают гидроксихлорохин, чтобы защититься от пандемии коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай США финансирование ВОЗ коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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