По одной таблетке в день: Трамп рассказал, что принимает от коронавируса

По словам Трампа, этот препарат принимают многие врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения

Хотя ранее ученые доказали, что противомалярийный препарат неэффективен при лечении COVID-19, президент США Дональд Трамп заявил, что многие американцы, включая и его самого, принимают гидроксихлорохин, чтобы защититься от пандемии коронавируса.

Американский лидер сообщил, что принимает его уже пару недель по одной таблетке в день и добавил, что его принимают многие врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения.

Президент США заметил, что ежедневно сдает тест на инфекцию и у него нет симптомов коронавирусной болезни.

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Трамп рассказал, что решил принимать гидроксихлорохин, поскольку "слышал о нем много хорошего". По его словам, он сам спросил врачей Белого дома, можно ли ему принимать это лекарство. Медики ответили, что не возражают.

Гидроксихлорохин – противомалярийный препарат, который существует уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19.

Добавим, что ранее Трамп предлагал лечить коронавирус препаратом против Эболы.

Напомним, что ранее в Австралии отбеливатель продавали как лекарство от коронавируса. Сектантская организация рекламировала "хлорку" как панацею от рака, диабета и COVID-19.

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