Стало известно, когда соберется Совбез ООН из-за коронавируса

Оно будет закрытым и пройдёт по видеосвязи

Заседание Совета Безопасности ООН по проблеме коронавируса намечено на 9 апреля.

"Заседание по проблеме коронавируса намечено на четверг. Оно будет закрытым и пройдёт по видеосвязи", – говорится в сообщении. Проведение заседания запросили девять непостоянных членов СБ ООН.

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Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш планирует принять участие в заседании и проинформировать членов Совета о ситуации с COVID-19.

Ранее сообщалось, что из-за карантина в некоторых странах удвоилось количество женщин, обращающихся с жалобами на насилие. В то же время медицинские учреждения и полицейские службы перегружены и не могут оперативно реагировать. Генсек ООН призвал все правительства включить в национальные планы борьбы с коронавирусом также положения о предотвращении насилия в отношении женщин.

Также в ООН заявляли, что сбои в глобальных цепочках поставок продукции могут начаться уже в апреле-мае. Аналитики объяснили, что цепочка продовольственных поставок включает в себя производителей, потребителей, сельскохозяйственные факторы производства, переработку и хранение, транспортировку, сбыт и т.д.

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