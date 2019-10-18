Стало известно, кого Трамп выдвинет на пост министра энергетики США

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, что выдвигает на пост министра энергетики США кандидатуру Дэна Бруйетта, который в настоящий момент занимает должность заместителя главы этого ведомства.

"Я рад выдвинуть заместителя министра Дэна Бруйетта на должность министра энергетики. Опыт Дэна в этой области не имеет равных. Настоящий профессионал, я не сомневаюсь, что Дэн проделает отличную работу!" — написал американский лидер в Twitter.

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Хозяин Белого дома также поблагодарил за работу действующегоглаву Минэнерго Рика Перри, о предстоящей отставке которого он сообщил ранее.

Ранее мы сообщали, что министр энергетики США Рик Перри уведомил американского лидера Дональда Трампа о том, что намерен вскоре уйти в отставку. Информация о возможной отставке министра появилась несколько недель назад, еще до того, как разразился скандал, касающийся телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По сведениям агентства, Трамп считает, что Перри несет частичную ответственность за произошедшее, поскольку именно министр настаивал на проведении беседы.

Добавим, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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