Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,73
27,49

Стало известно, кого Трамп выдвинет на пост министра энергетики США

18 октября, 23:40

Настоящий профессионал, - заявил Трамп

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, что выдвигает на пост министра энергетики США кандидатуру Дэна Бруйетта, который в настоящий момент занимает должность заместителя главы этого ведомства.

"Я рад выдвинуть заместителя министра Дэна Бруйетта на должность министра энергетики. Опыт Дэна в этой области не имеет равных. Настоящий профессионал, я не сомневаюсь, что Дэн проделает отличную работу!" — написал американский лидер в Twitter.

Реклама

Хозяин Белого дома также поблагодарил за работу действующегоглаву Минэнерго Рика Перри, о предстоящей отставке которого он сообщил ранее.

В тренде
"В рай думает попасть?": Путин снова стал объектом насмешек в сети
Владимир Путин в ВГИКе

Ранее мы сообщали, что министр энергетики США Рик Перри уведомил американского лидера Дональда Трампа о том, что намерен вскоре уйти в отставку. Информация о возможной отставке министра появилась несколько недель назад, еще до того, как разразился скандал, касающийся телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По сведениям агентства, Трамп считает, что Перри несет частичную ответственность за произошедшее, поскольку именно министр настаивал на проведении беседы.

Добавим, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

энергетика США Дональд Трамп

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Свидетель подменил невесту на свадьбе в США: видео
Свидетель подменил невесту на свадьбе в США: видеоСША
В США обрушилось здание, около 20 пострадавших и погибший: появилось видео
В США обрушилось здание, около 20 пострадавших и погибший: появилось видеоСША
NASA представило новые скафандры для высадки на Луну: видео
NASA представило новые скафандры для высадки на Луну: видеоСША
Трампу не место в
Трампу не место в "нормандском формате": в США назвали причинуПолитика
Эрдоган сделал шокирующее заявление относительно операции в Сирии
Эрдоган сделал шокирующее заявление относительно операции в СирииДругие страны
Бывший посол США в Украине заявила, что не обсуждала с Байденом его сына и Burisma
Бывший посол США в Украине заявила, что не обсуждала с Байденом его сына и BurismaСША

Новости партнеров

Loading...
загрузка...