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Стало известно, когда в США начнут производить вакцину от коронавируса

14 июля, 02:30

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Ожидается, что к началу 2021 года США выпустят 300 млн доз препарата

В США рассчитывают приступить к выпуску потенциальной вакцины от коронавируса к концу лета. Об этом со ссылкой на источник в администрации американского лидера Дональда Трампа информирует телеканал CNBC.

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"Когда именно вакцинные материалы начнут производить? Вероятно, в течение четырех — шести недель", — заявил источник. По его данным, ожидается, что к началу 2021 года США выпустят 300 млн доз препарата. Процесс изготовления уже запущен, пока не понятно, какая именно из возможных вакцин окажется эффективной и удастся ли вообще к тому времени создать действенное средство.

Напомним, что согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 3,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 135,4 тысячи человек.

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Ранее сообщалось, что в Ухане создали лабораторию для изготовления вакцин против коронавируса. Подобная структура способна производить до 100 млн препаратов против нового коронавируса в год.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США пневмония вакцина коронавирус

Источник: ТАСС

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