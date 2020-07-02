В Ухане создали лабораторию для изготовления вакцин от коронавируса

Китайская государственная биотехническая группа (CNBG) совместно с фармацевтической корпорацией Sinopharm создали лабораторию для разработки и массового выпуска вакцин от коронавируса в городе Ухане, где возник первый очаг пандемии. Об этом заявила газета Global Times.
Подобная структура способна производить до 100 млн препаратов в год.
"Однако массовая вакцинация населения начнется не сразу. В первую очередь препараты будут применены на людях, относящихся к группе высокой степени риска, а также на гражданах, которые проживают в зонах повышенной эпидемиологической опасности", – заявил источник газеты.
Китайские фармацевтические предприятия ведут активную работу по созданию нескольких типов вакцин от коронавируса. Отдельные препараты уже опробованы на добровольцах, прежде всего на военнослужащих и сотрудниках государственных компаний. Помимо Уханя, они будут производиться в Пекине и городе центрального подчинения Тяньцзине.
Согласно статистике, в материковой части КНР вылечились 93,95% заболевших. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 83,5 тысячи.
Ранее стало известно, сколько в мире разрабатывают вакцин от коронавируса.
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