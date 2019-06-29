Стало известно, когда в Украину прибудет делегация конгрессменов США
Американские политики встретятся с Зеленским и Коболевым
Делегация конгрессменов США 30 июня – 1 июля посетит Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.
Об этом сообщило украинское посольство в США в Facebook.
"30 июня – 1 июля Украину посетит двухпартийная делегация Конгресса США во главе с лидером демократов в Палате представителей Стэнли Хойер. Визит американских законодателей является очередным свидетельством сохранения высокого уровня внимания к Украине на Капитолийском холме и важным проявлением поддержки украинского народа в борьбе против российской агрессии", – говорится в сообщении.
В рамках визита делегации, в состав которой входят также конгрессмены-республиканцы Том Кол и Гаррет Грейвс, а также члены Палаты представителей от Демократической партии Стив Коуэн и Вал Демингс, планируются встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, представителями исполнительной и законодательной ветвей власти, общественного сектора Украины.
Также сообщается, что запланирована встреча американской делегации с руководством НАК "Нафтогаз Украины" для обсуждения проблем энергетической безопасности.
"Кроме того, конгрессмены намерены посетить Майдан Независимости для чествования памяти Героев "Небесной сотни", а также отдать дань памяти жертвам трагедии Бабьего Яра", – резюмируют в сообщении посольства.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, когда в Украину прибудет делегация конгрессменов США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и запустил флешмоб: видеообращение
Глава государства не забыл "потроллить" народных депутатов и назвал их "любимую" статью в Основном законе
Зеленский "отчитал" Верховную Раду и Климкина
Глава государства возмущен, что за его спиной велся "диалог" с Россией по морякам