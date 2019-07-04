Стало известно, когда возобновлятся американо-китайские переговоры

Переговоры между двумя сторонами прервались в мае

Фото: REUTERS/Jason Lee.

Переговоры между США и Китаем по торговым разногласиям могут возобновиться на следующей неделе.

Об этом заявил журналистам экономический советник американского президента Ларри Кудлоу.

"Эти переговоры будут серьезно продолжены на следующей неделе", – сказал он.

Кудлоу, вместе с тем, не назвал точной даты возобновления личных переговоров, заявив, что они начнутся "в ближайшее время" и что об этом будет объявлено дополнительно.

"Я не знаю, когда точно. Они беседуют по телефону. Они будут общаться по телефону на следующей неделе, и планировать личные встречи", – сказал он.

Переговоры между двумя сторонами прервались в мае после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Китай в том, что он пытается пересмотреть уже практически готовое соглашение.

Решение о возобновлении переговоров было достигнуто на встрече Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" саммита G20 в японской Осаке. Американский президент обещал, что не будет вводить тарифы на китайские товары стоимостью 300 млрд долларов, о чем говорил ранее, а также смягчил ограничения на деятельность китайской компании Huawei.

В связи с этим Кудлоу сказал: "Мы занимаем гибкую позицию. Мы не будем поднимать тарифы во время переговоров. Надеемся, что Китай справится со своей задачей, закупив значительную часть американского импорта".

Напомним, ранее Китай поставил США условие по торговым переговорам. Пекин намерен твердо отстаивать свои государственные интересы и выступает за дальнейшие консультации.

Также мы писали о том, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

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