Стало известно, сколько американцев смотрело выступление Мюллера о вмешательстве РФ

Мюллер почти два года вел расследование обстоятельств вмешательства России в ход президентских выборов

Фото: AFP

Выступление бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера на многочасовых слушаниях в двух комитетах Палаты представителей Конгресса США собрало у телеэкранов почти 13 млн американцев. Соответствующие данные исследовательской службы Nielsen приводит Reuters.

Согласно опубликованной информации, в эфире шести телеканалов трансляцию выступления Мюллера посмотрели 12,9 млн зрителей. Агентство указывает, что на данный момент речь идет о предварительных данных. Окончательные цифры будут опубликованы в течение дня.

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер почти два года вел расследование обстоятельств приписываемого России вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Напомним, что спецслужбы США инкриминируют вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России. Расследованием этих имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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