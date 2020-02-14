Стена на границе с Мексикой: Пентагон урезает финансирование своих программ

Министерство внутренней безопасности определило участки вдоль границы, которые преступники используют как коридоры для контрабанды наркотиков

/ Фото: Pixabay

Пентагон на 3,8 млрд долларов урезает свои программы по закупке вооружения, включая программу по производству истребителей-бомбардировщиков F-35, ради выделения финансирования строительства стены на границе с Мексикой, сообщает газета The Hill со ссылкой на уведомление, направленное в Конгресс.

В нем говорится, что средства будут направлены на "поддержку программ более высокого приоритета" и "необходимы для обеспечения поддержки министерству внутренней безопасности в его деятельности по противодействию обороту наркотиков".

В уведомлении отмечается, что министерство внутренней безопасности определило участки вдоль границы, которые преступники используют как коридоры для контрабанды наркотиков. Ведомство определило, что возведение дополнительных заградительных сооружений в районе границы необходимо, чтобы затруднить такую незаконную деятельность.

Так, 2,2 млрд долларов будут выделены из основного бюджета Пентагона на 2020 год, еще 1,6 млрд долларов из фонда, который предусмотрен для финансирования действий ВС США за рубежом. В частности, порядка 156 млн долларов будут взяты из программы закупок истребителей F-35. Предполагается, что средства будут направлены в специальный фонд Пентагона, а из него – уже на возвведение стены.

Реклама

Идея строительства стены принадлежит президенту Дональду Трампу и является одним из камней преткновения в его отношениях с Конгрессом, который выступает против распыления средств, выделенных на оборону.

В итоге Трамп, которому конгресс систематически отказывает в выделение достаточных, с точки зрения администрации США, средств на строительство стены, вынужден "добывать" деньги иными методами. В данном случае – из бюджета Пентагона.

В тренде В масштабном ДТП в России погибли 8 украинцев: подробности трагедии

Протяженность американо-мексиканской границы составляет 3,14 тыс. км. Сейчас завершено строительство 122 км ограждения, которое на большей части участков выполнено в виде забитых в землю столбов из стали и железобетона. Дополнительные участки стены протяженностью в 724 км американские власти планируют возвести к концу следующего года.

Ранее сообщалось, что за последние месяцы злоумышленники с помощью приобретенных в магазинах за 100 долларов аккумуляторных сабельных пил смогли преодолеть ограждения, чтобы попасть на территорию США. Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами выразил убежденность в том, что участки ограждения очень прочны и их можно легко отремонтировать даже после того, как их умышленно повредят.

Напомним, что ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на состоявшейся в марте встрече со своими помощниками предлагал стрелять по ногам мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу со стороны Мексики. Но советники президента отвергли инициативу Трампа как противоречащую законодательству.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама