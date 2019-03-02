Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны с Россией
Генсек призвал Россию соблюдать условия Договора о нераспространении ядерных ракет средней и меньшей дальности
НАТО не хочет новой холодной войны и призывает Россию соблюдать условия Договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Софии с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, сообщает Associated Press.
"Мы не хотим новой холодной войны. Призываем Россию соблюдать условия Договора о нераспространении ядерных ракет средней и меньшей дальности", – сказал Столтенберг.
Генсек НАТО предупредил, что нарушение Россией одного из ключевых договоров времен холодной войны является самым большим вызовом безопасности для Альянса.
Столтенберг находится с визитом в Болгарии в связи с предстоящими мероприятиями по случаю 70-летия создания НАТО. Болгария является членом Североатлантического альянса с 2004 года.
Напомним, по словам заместителя генсека НАТО Роуз Геттемюллер, альянс не планирует размещать на территории Европы дополнительные ядерные ракеты, несмотря на разработку Россией новых видов ракет.
Кроме того, Столтенберг и сам утверждал, что блок не намерен размещать новые ракеты в Европе, но приступил к подготовке оборонных мер в условиях прекращения действия ДРСМД.
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