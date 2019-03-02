Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны с Россией

Генсек призвал Россию соблюдать условия Договора о нераспространении ядерных ракет средней и меньшей дальности

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны с Россией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg 2019-03-02T00:48:00+02:00 США Генсек призвал Россию соблюдать условия Договора о нераспространении ядерных ракет средней и меньшей дальности

НАТО не хочет новой холодной войны и призывает Россию соблюдать условия Договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Софии с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, сообщает Associated Press.

"Мы не хотим новой холодной войны. Призываем Россию соблюдать условия Договора о нераспространении ядерных ракет средней и меньшей дальности", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО предупредил, что нарушение Россией одного из ключевых договоров времен холодной войны является самым большим вызовом безопасности для Альянса.

Столтенберг находится с визитом в Болгарии в связи с предстоящими мероприятиями по случаю 70-летия создания НАТО. Болгария является членом Североатлантического альянса с 2004 года.

Напомним, по словам заместителя генсека НАТО Роуз Геттемюллер, альянс не планирует размещать на территории Европы дополнительные ядерные ракеты, несмотря на разработку Россией новых видов ракет.

Кроме того, Столтенберг и сам утверждал, что блок не намерен размещать новые ракеты в Европе, но приступил к подготовке оборонных мер в условиях прекращения действия ДРСМД.

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