Стрельба в Новом Орлеане: стали известны подробности

Одна из раненых была в критическом состоянии после ранений

В результате стрельбы в Новом Орлеане, которая произошла 29 июля, три человека погибли. Еще семеро получили ранения, сообщает CNN.

Пострадавших оперативно доставили в несколько больниц, расположенных в районе, где произошла трагедия.

Среди раненых – пять мужчин и две женщины. Одна из жертв поступила в больницу в критическом состоянии.

Подозреваемые, по словам полиции, подошли к жертвам сзади и произвели несколько выстрелов в спину.

Полиция не назвала официальную версию мотива стрелков. Однако правоохранители предполагают, что стрелявшие связаны с бандой. Несколько источников в правоохранительных органах сообщили изданию The Advocate, что один из погибших и был главной целью стрельбы. В полиции считают, что этот мужчина был участником местной уличной банды.

Мэр города Латойя Кантрелл заявила, что власти предпримут необходимые меры, чтобы предотвратить "этот ужас" и добиться справедливости.

"В Новом Орлеане нет места для такого насилия", – подчеркнула Кантрелл.

За любую информацию о произошедшем, которая поможет наказать виновных, объявлена награда в 5 тыс. долларов.





Напомним, в американском штате Луизиана, в городе Новый Орлеан двое неизвестных открыли хаотичную стрельбу по толпе людей. По данным правоохранителей, стрелявших было двое, они прятали лица под капюшонами.

Недавно в другом американском штате Техас, в городе Робстауне в результате огня, открытого в пятницу в доме престарелых, были убиты три человека.