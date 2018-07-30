Стрельба в Новом Орлеане: стали известны подробности

Сегодня, 08:48

Одна из раненых была в критическом состоянии после ранений

Фото: WGNO
Фото: WGNO

В результате стрельбы в Новом Орлеане, которая произошла 29 июля, три человека погибли. Еще семеро получили ранения, сообщает CNN.

Пострадавших оперативно доставили в несколько больниц, расположенных в районе, где произошла трагедия. 

Среди раненых – пять мужчин и две женщины. Одна из жертв поступила в больницу в критическом состоянии.

Подозреваемые, по словам полиции, подошли к жертвам сзади и произвели несколько выстрелов в спину. 

Полиция не назвала официальную версию мотива стрелков. Однако правоохранители предполагают, что стрелявшие связаны с бандой. Несколько источников в правоохранительных органах сообщили изданию The Advocate, что один из погибших и был главной целью стрельбы. В полиции считают, что этот мужчина был участником местной уличной банды.

Мэр города Латойя Кантрелл заявила, что власти предпримут необходимые меры, чтобы предотвратить "этот ужас" и добиться справедливости.

"В Новом Орлеане нет места для такого насилия", – подчеркнула Кантрелл.

За любую информацию о произошедшем, которая поможет наказать виновных, объявлена награда в 5 тыс. долларов.


Напомним, в американском штате Луизиана, в городе Новый Орлеан двое неизвестных открыли хаотичную стрельбу по толпе людей. По данным правоохранителей, стрелявших было двое, они прятали лица под капюшонами.

Недавно в другом американском штате Техас, в городе Робстауне в результате огня, открытого в пятницу в доме престарелых, были убиты три человека.
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