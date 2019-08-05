21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart («Уолмарт») на территории торгового центра в Эль-Пасо

/ Фото: AFP

Стрельба в Техасе: количество жертв возросло https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B5 2019-08-05T20:55:00+03:00 США 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart («Уолмарт») на территории торгового центра в Эль-Пасо

Число погибших при стрельбе в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас) выросло до 22. Об этом сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как оно отмечает, один человек скончался в больнице. Информацию подтвердили представители данного медучреждения. Ранее полиция города сообщила в "Твиттере", что врачам не удалось спасти жизнь одного пострадавшего. До этого поступала информация о 20 погибших и 26 раненых.

Напомним, в субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart ("Уолмарт") на территории торгового центра в Эль-Пасо.

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"Дейтонский стрелок" Коннор Стивен Беттс, который 4 августа устроил массовое убийство в штате Огайо, купил автомат АК-47, из которого он расстрелял прохожих, онлайн. Об этом, как сообщает BBC, заявил руководитель полиции города Дейтон Ричард Биль.

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"Если бы этот человек прошел через двери Ned Peppers с таким оружием, это привело бы к катастрофически большему количеству раненных и погибших людей", – говорит полицейский.

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В правоохранительных органах выяснили, что его оружие было куплено по интернету в штате Техас, при этом у убийцы не было причин, которые могли бы ему помешать сделать это законно.

Несмотря на то что шестеро погибших оказались темнокожими, Биль не видит причин полагать, что преступление имело расовую подоплеку.

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