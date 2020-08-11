Стрельба возле Белого дома: появились подробности

Мужчина, открывший огонь, а также сотрудник охраны Секретной службы получили ранения в ходе перестрелки у Белого дома в Вашингтоне во время выступления президента Дональда Трампа. Их обоих госпитализировали.

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Как сообщили в Twitter Секретной службы США, никто из охраняемых лиц не пострадал.

"Секретная служба подтверждает, что на углу Семнадцатой улицы и Пенсильвания-авеню произошла стрельба с участием сотрудника. Расследование продолжается. Мужчина и сотрудник службы госпитализированы. Во время инцидента охраняемые лица не подверглись опасности, комплекс Белого дома не получил повреждений", – говорится в сообщении.

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Напомним, 11 августа охрана Трампа без объяснения причин увела лидера страны с пресс-конференции. Позже он вернулся к журналистам и пояснил, что был вынужден уйти из-за сообщений о стрельбе возле Белого дома.



Ранее мы сообщали, что в заграждение Белого дома врезался автомобиль. В момент инцидента Трамп принимал в своей резиденции премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.

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