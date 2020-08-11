Трампа резко вывели из пресс-конференции охранники: что произошло

Президент США Дональд Трамп неожиданно прервал пресс-конференцию в Белом доме в понедельник. Спустя около пяти минут после начала брифинга к президенту подошел сотрудник Секретной службы, после чего глава администрации вышел из зала в сопровождении охраны.

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Журналисты телеканала Fox News Channel при этом сообщают, что у Белого дома слышны выстрелы.

Потом Трамп вернулся в зал брифингов и подтвердил информацию о том, что около Белого дома произошла стрельба.

"Произошла стрельба за пределами Белого дома, [ситуация] под контролем. Спасибо Секретной службе за то, что делает очень эффективную работу", — сказал он.

"Кое-кого доставили в больницу, я не знаю о состоянии этого человека", — уточнил Трамп и добавил, что госпитализированный был ранен Секретной службой.

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Напомним, что ранее в заграждение Белого дома врезался автомобиль. В момент инцидента Трамп принимал в своей резиденции премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.

Также в США подростки с АК-47 вломились в поместье Трампа. Прокуратура решает, как поступить с подростками. Они утверждают, что найденный у них в рюкзаке автомат им не принадлежал и был найден случайно.

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