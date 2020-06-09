Суд назначил залог в миллион долларов экс-полицейскому, обвиняемому в убийстве афроамериканца Флойда

Следующие слушания по делу могут пройти 29 июня

Залог для освобождения до суда бывшего полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве второй степени афроамериканца Джорджа Флойда, установлен в размере 1,25 млн долларов.

Такое решение приняли в ходе первых слушаний по делу Шовина судья Диннис Ридинг, сообщает CNN.

Отмечается, что если подсудимый будет соблюдать установленные судом условия, среди которых: согласие на участие в будущих судебных заседаниях, сдача огнестрельного оружия и разрешительных документов на него, согласие не покидать территорию штата Миннесота и обязательство не вступать в контакт с родственниками Джоржа Флойда, то сумма залога может составить 1 млн долларов.

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Следующие слушания по делу могут пройти 29 июня.

Напомним, Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

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Офицер полиции Дерек Шовин был уволен и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени.

Смерть Флойда вызвала многочисленные акции протеста по всей стране. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

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