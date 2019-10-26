Суд обязал Минюст США предоставить Конгрессу все материалы доклада Мюллера

Конгресс США / Фото: AFP

Федеральный судья США Берил Хоуэл постановила, что министерство юстиции страны должно передать к 30 октября юридическому комитету Палаты представителей Конгресса все документы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года без изъятий. Об этом сообщила газета Politico.

"Предоставить к 30 октября все материалы доклада специального прокурора Роберта Мюллера по расследованию вмешательства России в президентские выборы 2016 года, которые были отредактированы", — говорится в решении.

Как указывает издание, "это двойная победа для спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, означающая, что начатое демократами расследование дела об импичменте президенту США Дональду Трампу действительно, несмотря на то, что палата официально не голосовала за его проведение". Данным решением Хоуэлл отвергла доводы Минюста и законодателей-республиканцев о необходимости сначала провести официальное голосование.

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Напомним, бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер почти два года вел расследование обстоятельств приписываемого России вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году. Министерство юстиции США уже опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства.

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Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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