Суд в США отказал информатору WikiLeaks Мэннинг в освобождении под залог

Мэннинг арестовали в марте 2019

Фото: Getty Images

Федеральный апелляционный суд США в понедельник отказал экс-информатору WikiLeaks Челси Мэннинг в освобождении под залог, сообщает агентство Associated Press.

Мэннинг арестовали в марте 2019, так как она отказалась давать показания расширенной коллегии присяжных по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"Челси Мэннинг находится в заключении с 8 марта, и ей вновь отказали в освобождении под залог сегодня. Ее будут держать в заключении до тех пор, пока она не согласится дать показания по делу Ассанжа и WikiLeaks коллегии присяжных", – подтвердила информацию в твиттере адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон.

В марте суд в США объявил о решении взять под стражу Мэннинг за то, что она проигнорировала предписание судебных властей и отказалась дать показания на закрытых слушаниях.

Мэннинг тогда заявила, что не будет давать показания по связанному с порталом делу, несмотря на решение суда взять ее под арест. В настоящее время она находится в изоляторе в Александрии.

Напомним, в августе 2013 года военный суд США приговорил рядового Брэдли Мэннинга, которого обвиняли в передаче большого объема секретных документов проекта Wikileaks, к 35 годам заключения.

По данным следствия, во время службы в Ираке Мэннинг незаконно скачал из закрытых архивов сотни тысяч секретных сообщений американских дипломатов, которые позже появились на сайте Wikileaks.

В 2013 году Брэдли Мэннинг решил сменить пол с мужского на женский и взял имя Челси, позже получив разрешение на прохождение гормональной терапии.

В 2017 году Мэннинг был помилован решением тогдашнего президента США Барака Обамы.

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