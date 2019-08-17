Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера

Танкер Grace 1. Фото: REUTERS

Федеральный суд округа Колумбия в США сообщил о выдаче ордера на арест иранского танкера Grace 1, который ранее был освобожден властями Гибралтара. Соответствующее заявление опубликовано на сайте американского министерства юстиции.

"Ордер на арест танкера был выдан сегодня федеральным судом округа Колумбия, согласно ему нефтяной танкер Grace 1, нефтепродукты, перевозящиеся на его борту, а также сумма в 995 тыс. долларов США, подлежат конфискации в связи с нарушением закона „О международных чрезвычайных экономических полномочиях", а также [обвинениями в] банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма", — говорится в заявлении.

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Власти Гибралтара — заморской территории Великобритании – 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. После этого Иран пообещал ответить на действия гибралтарских властей.

Недавно мы сообщали, что Иран задержал иностранный нефтяной танкер возле острова Фарси в Персидском заливе. На этом острове расположена военно-морская база КСИР. По данным КСИР, судно перевозило 700 тысяч литров контрабандного топлива.

Напомним, ранее Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе . Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Сообщается, что судно соблюдал правила навигации и международные нормы. Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как был захвачен вооруженными людьми после пересечения Ормузского пролива.

Кроме того, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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