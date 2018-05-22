"Суммы ошеломляют": Financial Times рассказала об аукционах живописи

Ведущие аукционные дома на рынке предметов искусства – Christie's, Sotheby's и Phillips – собрали более 2,8 млрд долларов за две недели майских аукционов живописи, свидетельствуют подсчеты Financial Times.

В том числе, пять дней торгов в Нью-Йорке принесли им более 1,7 млрд долларов – больше предварительных оценок и выручки 2017 года, составившей 1,5 млрд долларов. Ранее в мае коллекция семейства Рокфеллеров ушла с молотка за 832,6 млн долларов, включая все комиссии.

"Суммы денег, которые перешли из рук в руки за какие-то пять-шесть дней, ошеломляют. Такие новости о состоянии рынка внушаю надежду", – заявила FT основатель и партнер нью-йоркской галереи Levy Gorvy Доминик Леви.

Выручка на 10 из 12 важнейших аукционов мая превысила ожидания. Самым дорогим полотном двух недель стала "Лежащая обнаженная" Модильяни (157,2 млн долларов), на втором месте – "Девушка с цветочной корзиной" Пикассо (115 млн долларов, самый дорогой лот из коллекции Рокфеллеров), на третьем – "Супрематическая композиция" Малевича (85,8 млн долларов).

На торгах Sotheby's в прошлую среду были обновлены максимумы цены для полотен сразу 15 художников. В том числе, был установлен рекорд цены прижизненно проданного произведения афроамериканской живописи: рэппер Дидди (Шон Коумз) заплатил 21,1 млн долларов за "Былые времена" (Past Times) Керри Джеймса Маршалла.

Напомним, голубой бриллиант, который в разное время принадлежал разным королевским домам Европы, был продан на аукционе Sotheby's в Женеве за 6,7 млн долларов. Камень весом 6,16 карата был добыт на известных алмазных приисках Голконда в Индии.